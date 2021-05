Óbidos vista de cima: Enchente de 2021

As enchentes na região amazônica fazem parte do cotidiano do ribeirinho e das cidades ribeirinhas. Todos os anos as águas invadem as áreas de várzea, em maior ou menor nível, prejudicando muito o povo que mora nessas regiões, onde o rio amazonas e seus afluentes tem influência.

Em Óbidos, a Agência Nacional das Águas – ANA mantém uma régua de medição para monitoramento das enchentes há mais de 50 anos. Segundo a ANA, este ano de 2021, a enchente atingiu a marca de 8,44m nesta segunda-feira, 24 de maio, nível registrado também pela Defesa Civil de Óbidos, superando a enchente de 2012, e já se tornou a segunda maior enchente dos últimos anos, só abaixo da cheia de 2009, que chegou ao nível 8,60m

Estamos postando o vídeo feito de Drone, por Eládio Canto, o qual mostra a frente da cidade de Óbidos toda alagada pelo Rio Amazonas e que já causou muitos prejuízos para os comerciantes que tem seus negócios nessa área. A população que frequenta o comércio obidense tem que circular por pontes construídas pela Defesa Civil nos locais alagados.

Situação pior vive aqueles que moram as margens do Rio Amazonas e lagos adjacentes, o ribeirinho, sem ter para onde ir muitos optam em enfrentar a fúria da natureza, submetendo-se a todos os riscos que provêm da cheia.

Conforme informação da ANA, os picos das enchentes em Óbidos, geralmente se dá no final do mês de maio, portanto a população espera que as águas do Rio Amazonas dê uma trégua e comece a recuar, para amenizar os problemas vivenciados pelo povo ribeirinho por causa da enchente.

www.obidos.net.br