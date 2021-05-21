Em Óbidos, vacinação contra covid-19 dos Profissionais da Educação já iniciou

Iniciou nesta segunda feira, dia 24 de maio, a vacinação contra covid-19 para os profissionais da Educação Pública do Município de Óbidos, conforme cronograma divulgado pela Secretaria de Saúde.
Registramos algumas imagens que mostram a vacinação que está acontecendo no Hospital Dom Floriano ( Sanda casa de Misericórdia de Óbidos), sendo que neste primeiro dia serão vacinados os profissionais da saúde das escolas
Confira as fotografias da vacinação de hoje (24/05/21)
http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/4211-em-obidos-vacinacao-contra-covid-19-dos-profissionais-da-educacao-ja-iniciou#sigProIdf2557ad54d
Fotos_de_Vander N Andrade
CRONOGRAMA DE VACINAÇÃO PROFISSIONAIS DA
EDUCAÇÃO DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL
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DATA: 24/05/2021
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ESCOLA
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HORÁRIO
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C.E.I. PERPETUO SOCORRO
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8 H
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E.M. MARIA MADALENA PRINTES
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E. M. DUQUE DE CAXIAS
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E.M. JOSÉ VERISSIMO
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9H
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E.M. PROF. JOSE TOSTES
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E. M. GUILHERME LOPES DE BARROS
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E.M. PROF. MANUEL VALENTE DO COUTO
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10H
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E.M. RAIMUNDO CARDOSO DE ARAÚJO
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E.M. INGLES DE SOUZA
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11H
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E.M. IRMA FIRMINA
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E.M. FREI EDMUNDO BONCKOSCH
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13H
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E.M. DOM FLORIANO LOEWENAU
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E.M. SÃO FRANCISCO
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14H
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E.M. FELIPE PATRONI
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E.M. DR. RAYMUNDO CHAVES
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15H
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DATA: 25/05/2021
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E.M. 7 DE SETEMBRO
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8H
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E.M. ANTONIO MAGALHÃES
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E.M. ANTONIO MENDES DA SILVA
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E.M. ANTONIO R. DE VASCONCELOS
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E.M. BARÃO DO RIO BRANCO
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E.M. CAMPUS SALES
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E.M. CASEMIRO RIBEIRO
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E.M. CRISTOVÃO COLOMBO
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E.M. DR. REYNALDO XERFAN
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E.M. DR. ROMEU DE ANDRADE
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E.M. GOV. FERNANDO GUILHON
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9H
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E.M. FRANCISCO PINTO PEREIRA
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E.M. NILSON GOMES DA SILVA
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10H
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E.M. FRANCISCO XAVIER ARAUJO
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E.M. FREI EDMUNDO
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E.M. JOÃO FERNANDES
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E.M. JOSE ALENCAR
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E.M. JOSE P. DE CARVALHO
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E.M. BENEDITO DE ANDRADE
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E.M. MAMUEL DA M. SIQUEIRA
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11H
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E.M. MARCOS R. DE SOUZA
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E.M. MARILDA CARVALHO
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E. M. MESTRE PACIFICO
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13H
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E.M. RUY BARATA
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E.M. SÃO BENEDITO
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E.M. SÃO JOSE
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DEMAIS E.M. DE TERRA FIRME
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14H
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DATA: 25/05/2021
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SERVIDORES DA SEDE
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8H
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ESCOLAS LOCALIZADAS NA COSTA DE CIMA
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9H
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DEMAIS ESCOLAS DE ÁREA DE VARZEA
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10H
FONTE: SEMSA
OBS: TRAZER RG, CPF, CARTÃO SUS E CARTEIRA DE VACINAÇÃO.