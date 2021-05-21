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Em Óbidos, vacinação contra covid-19 dos Profissionais da Educação já iniciou

Em Óbidos, vacinação contra covid-19 dos Profissionais da Educação já iniciou

Iniciou nesta segunda feira, dia 24 de maio, a vacinação contra covid-19 para os profissionais da Educação Pública do Município de Óbidos, conforme cronograma divulgado pela Secretaria de Saúde.

Registramos algumas imagens que mostram a vacinação que está acontecendo no Hospital Dom Floriano ( Sanda casa de Misericórdia de Óbidos), sendo que neste primeiro dia serão vacinados os profissionais da saúde das escolas

Confira as fotografias da vacinação de hoje (24/05/21)

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Fotos_de_Vander N Andrade

CRONOGRAMA DE VACINAÇÃO PROFISSIONAIS DA
EDUCAÇÃO DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL

DATA: 24/05/2021

ESCOLA

HORÁRIO

C.E.I. PERPETUO SOCORRO

 

8 H

E.M. MARIA MADALENA PRINTES             

E. M. DUQUE DE CAXIAS

E.M. JOSÉ VERISSIMO

 

9H

E.M. PROF. JOSE TOSTES

E. M. GUILHERME LOPES DE BARROS

E.M. PROF. MANUEL VALENTE DO COUTO

10H

E.M. RAIMUNDO CARDOSO DE ARAÚJO

E.M. INGLES DE SOUZA

11H

E.M. IRMA FIRMINA

E.M. FREI EDMUNDO BONCKOSCH

13H

E.M. DOM FLORIANO LOEWENAU

E.M. SÃO FRANCISCO

14H

E.M. FELIPE PATRONI

E.M. DR. RAYMUNDO CHAVES

15H

 

DATA: 25/05/2021

E.M. 7 DE SETEMBRO

 

 

 

 

 

8H

E.M. ANTONIO MAGALHÃES

E.M. ANTONIO MENDES DA SILVA

E.M. ANTONIO R. DE VASCONCELOS

E.M. BARÃO DO RIO BRANCO

E.M. CAMPUS SALES

E.M. CASEMIRO RIBEIRO

E.M. CRISTOVÃO COLOMBO

E.M. DR. REYNALDO XERFAN

E.M. DR. ROMEU DE ANDRADE

E.M. GOV. FERNANDO GUILHON

              9H     

 

E.M. FRANCISCO PINTO PEREIRA

E.M. NILSON GOMES DA SILVA

 

 

10H

E.M. FRANCISCO XAVIER ARAUJO

E.M. FREI EDMUNDO

E.M. JOÃO FERNANDES

E.M. JOSE ALENCAR

E.M. JOSE P. DE CARVALHO

E.M. BENEDITO DE ANDRADE

E.M. MAMUEL DA M. SIQUEIRA

 

11H

E.M. MARCOS R. DE SOUZA

E.M. MARILDA CARVALHO

E. M. MESTRE PACIFICO

 

13H

E.M. RUY BARATA

E.M. SÃO BENEDITO

E.M. SÃO JOSE

DEMAIS E.M. DE TERRA FIRME

14H

 

DATA: 25/05/2021

SERVIDORES DA SEDE

8H

ESCOLAS LOCALIZADAS NA COSTA DE CIMA

9H

DEMAIS ESCOLAS DE ÁREA DE VARZEA

10H

FONTE: SEMSA
OBS: TRAZER RG, CPF, CARTÃO SUS E CARTEIRA DE VACINAÇÃO.

 

 

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