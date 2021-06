Câmara de Óbidos aprova moção de aplausos ao pequeno poeta obidense, Matheus Marinho

Em Sessão Ordinária da terça-feira (22), a Câmara Municipal de Óbidos aprovou por unanimidade a moção que externam Votos de Aplausos ao pequeno Matheus Nunes Marinho, o poeta obidense que teve seu nome citado na novela Salve-se Quem Puder, da Rede Globo. A moção foi de iniciativa do Vereador Rylder Afonso (PSD), como forma de parabenizar o menino poeta pelo seu talento e ter levado o nome de Óbidos para destaque nacional.

Os Votos de Aplausos é uma homenagem simbólica como forma de reconhecimento às pessoas que se destacam a nível municipal pelas suas atuações em vários segmentos da sociedade.

O vereador Edil Rylder Afonso declarou em sua fala que foi através do pequeno poeta que o Munícipio de Óbidos foi reconhecido pela TV Globo. "Pelo talento de poeta, Matheus está ficando famoso após a divulgação de suas poesias, de seu sonho e vontade de ser poeta, e através dele, nosso município foi reconhecido pela TV Globo, na novela Salve-se Quem Puder".

A Moção foi aprovada por unanimidade pelos Vereadores presentes na Sessão Ordinária do dia 22 de Junho, e foi encaminhado ao poeta Matheus Nunes Marinho.

Em sua rede social, Matheus Marinho comentou: “Foi com muita alegria que recebemos a notícia de que a Câmara Municipal de Óbidos aprovou a Moção N° 44/2021 de origem do gabinete do nobre vereador Rylder Afonso, no qual em seu nome queremos agradecer a todos desta casa pela aclamação desta! Ressaltamos mais uma vez que o nosso objetivo é levar o nome de nossa cidade aos mais longínquos lugares deste planeta! A arte de poetizar nos leva a crer que muitas bênçãos estão a caminho e certamente teremos a grande honra de falar deste pedaço de chão chamado Óbidos! Muito obrigado mais uma vez a todos que acreditam em nosso sonho, que fazem acontecer”.

FONTE: Comunicação/CMO