Imagem peregrina de Senhora Sant´Ana visita comunidades de Óbidos

Este ano a imagem peregrina de Senhora Sant´Ana não visitou as cidades de Manaus, Belém, Macapá e Santarém, como acontecia nos anos anteriores, em virtude da Pandemia. Entretanto, está visitando as comunidades dos municípios de Óbidos.

Neste sábado, dia 26, finalizando a peregrinação de Senhora Sant’Ana pela Paróquia de São Francisco e Santa Clara, receberam a visita da imagem de Sant´Ana as seguintes comunidades de: Saubão; Cruzeirão; Santo Antônio; São Domingo; Pedras e Rio Branco.

Na noite deste sábado (26), às 19h, continuando a programação de peregrinação a Imagem de Senhora Sant’Ana foi entregue a Paróquia de São Martinho de Lima dando assim continuidade as visitas nas comunidades da Paróquia, em preparação para a grande Festa no mês de julho que acontecerá no período de 11 a 26 de julho.

Informações e fotos Diocese de Óbidos

