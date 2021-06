Associação Cultural Obidense (ACOB) quitou dívida com a Receita Federal

“Hoje (26/06/21) é um dia para festejar: a Associação Cultural Obidense (ACOB) quitou a dívida que tinha há nove anos com a Receita Federal. Ter novamente uma Certidão Negativa de Débitos abre caminhos para novas parcerias. O Museu Integrado de Óbidos é um patrimônio de todos nós”, com essas palavras o presidente da ACOB, o jornalista Ronaldo Brasiliense, anunciou a boa a notícia da quitação da dívida junto a Receita Federal, o que permitirá a Associação firmar convênio com outras instituições para implementar projetos no Museu Integrado de Óbidos.

A quitação da dívida da ACOB aconteceu depois do fechamento do XXXIV Festival do Jaraqui, que foi realizado com objetivo de arrecadar recursos para o Museu Integrado de Óbidos, administrado pela ACOB.

Segundo Ronaldo Brasiliense, a dívida com a Receita Federal era de R$ 12 mil, e que foi parcelada em 15 vezes, sendo que as últimas parcelas foram quitadas com os recursos arrecadados durante o Festival do Jaraqui.

Brasiliense informou também que tirando as despesas com maniçoba, vatapá, pato, leitão, Jaraquis, Lives e bebidas, o Festival teve o saldo líquido em torno de sete mil reais. Com parte desses recursos, iniciará na próxima semana a pintura do Museu Integrado e da quadra.

“Para uma Associação Cultural que arrecada em média R$ 300,00 por mês, pagar a maior dívida da ACOB foi uma façanha hercúlea”, comentou Brasiliense.

Agradecimentos ACOOB

A César o que é de César

ACOB agradece a todos

Estou muito feliz por ter conseguido quitar a dívida da Associação Cultural Obidense (ACOB) para com a Receita Federal, que já se arrastava por nove anos, mas tenho a obrigação de registrar que o feito foi coletivo.

Contei desde o início da minha gestão como presidente da ACOB com o apoio de muitos cidadãos e cidadãs obidenses nessa empreitada hercúlea.

Jorge Mamede, por exemplo, que tem sido o sustentáculo para manter abrrto o Museu Integrado de Óbidos nestes últimos anos. Obrigado, Jorginho, de coração.

Um agradecimento especial vai para Stones Machado e Anésia Savino, em Manaus, Amazonas, pelo empenho junto à Receita Federal, pelo parcelamento e pagamento de parte da dívida. Obrigado também ao Lelé Chaves. Muito grato por tudo.

De São Paulo veio o auxílio luxuoso do obidense da gema Alessandro Savino, sempre presente no auxílio ao nosso Museu e à cidade, como na recuperação de do Forte Pauxis e da "Cabeça do Padre", preservados para as futuras gerações.

De Belém do Pará veio o braço forte dos amigos Ariosto Dias, Eladio Canto, Edson Santos, José Antônio Aquino e sua Jota, Aristides Dias e família, e muitos outros. De Macapá, o socorro amigo do Alacid Canto.

Do Rio Grande do Sul veio a solidariedade das irmãs obidenses Nilce Farias Peruffo e Socorro Zortéa, sempre ao meu lado, graças a Deus.

Aqui em Óbidos foi fundamental o amparo firme de cidadãos que engrandecem o município como Abraham Chocron, Williams Canto, João Canto, Valmir Carvalho, Eduardo Dias, Edson Silva, Every Aquino, Layse Ferreira, Aucimario Santos, Beto Bentes, Jorge Ary Ferreira, Chico Alfaia, Antonieta Barros, Neyla Azevedo, Felinto Azevedo, Elpidio Azevedo e muitos outros.

Permitam-me aqui um agradecimento de coração ao amigo José Júlio Maciel Pinto, tesoureiro de nossa ACOB, incansável em todos os momentos nesta luta para tornar a ACOB cada vez maior, um patrimônio do povo obidense.

Muito obrigado a todos.

A luta contínua.

Ronaldo Brasiliense