Em Óbidos, Semma realiza evento de formação sobre Educação Ambiental

Aconteceu nesta terça-feira, dia 06 de julho, no auditório da Casa da Cultura, uma formação, promovida pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Óbidos (SEMMA), sobre o tema das Queimadas Urbanas e a produção de resíduos.

A capacitação fez parte da oficina teórico-prática que têm como a finalidade realizar uma “Blitz Educativa”, em bairros da cidade. Para isso, contou com apoio de estudantes do IFPA e da UFOPA, Campus Óbidos.

A formação foi ministrada por servidores da SEMMA e contou com a participação do Enfermeiro Darlan, da Vigilância Sanitária de Óbidos.

A “Blitz Educativa” ocorrerá nos dias 08 e 09/07/2021 em pontos estratégicos da cidade.

De acordo com o Chefe de Educação Ambiental, Lucas Soares: "Essa atividade marca oficialmente a parceria entre as instituições - IFPA e UFOPA - e a SEMMA, constituindo um grupo de agentes multiplicadores capazes de levar informações, conscientização e reflexão para outras pessoas e com isso contribuir na redução das problemáticas ambientais que ainda vivenciamos. Acreditamos que ações dessa natureza são importantes no sentindo de tornar a educação ambiental um compromisso coletivo. Obrigado a todos os estudantes que abraçaram essa causa".

A ação faz parte da campanha municipal de combate às queimadas urbanas "Apaga o fogo, acenda a consciência" e em breve outros bairros e instituições serão alcançados pela ação.

FONTE: Comunicação/PMO