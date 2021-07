Museu Integrado de Óbidos recebe revitalização de sua pintura

Poucas cidades do Pará conseguem preservar seus documentos, sua história. Óbidos é um notável exemplo com o Museu Integrado de Óbidos.

Inaugurada em 2 de outubro de 1985, o Museu Integrado de Óbidos foi idealizado pela Associação Cultural Obidense (ACOB), que o administra até hoje. Surgiu com a necessidade de se recuperar, preservar a história e o patrimônio cultural do Município de Óbidos.

Nesses anos, o Museu Integrado de Óbidos vem se mantendo com muita dificuldade, recebendo doações da população, principalmente durante a realização do Festival do Jaraqui, cujos valores arrecadados estão sendo investidos na manutenção do Museu.

Museu Integrado antes da Pintura

Assim, o Museu Integrado, um patrimônio de todos os obidenses, através da Associação Cultural Obidense (ACOB), que tem como presidente o Jornalista Ronaldo Brasiliense, está revitalizando a pintura do Museu que já estava bastante deteriorado, como podem ver nas fotos.



Fotos

_

Antes

_

_

Depois da Pintura

Nesse sentido, esperamos que cada obidense ou amigo desta terra, dentro de suas possibilidades, adicione a sua contribuição ao Museu Integrado de Óbidos, que é um monumento obidense, paraense e brasileiro.

www.obidos.net.br - Fotos de Ronaldo Brasiliense