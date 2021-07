Trasladação de Senhora Sant´Ana seguiu em carreata para o Curumu

Este ano o Círio Fluvial de Senhora Sant´Ana sairá da Comunidade do Curumu, neste domingo, dia 11, cerca de 30 km da cidade de Óbidos. Com parte da programação, neste sábado, dia 10, por volta das 07h, aconteceu a trasladação da imagem da padroeira dos obidenses, que seguiu em carreata para o Curumu, de onde iniciará o Círio em forma de carreata, por conta da Pandemia.



Fotos_da_Trasladação (Vander N Andrade)

Antes da saída da imagem de Senhora Sant´Ana, foi celebrada uma missa na Catedral por Dom Bernardo, quando aconteceu também a inauguração de dois vitrais, de um painel de seis. Logo após a missa, a imagem de Sant´Ana seguiu em carreata pelas ruas de Óbidos, rumo a estrada, com destino ao Curumu.

Missa na Catedral de Sant´Ana (Foto Pascom)

Conforme programação do Dia do Círio de Sant´Ana, 11 de julho, ocorrerá as seguintes atividades:

7h:30 - Cavalgada com Sant'Ana (Saída da Fazenda Pedra Branca);

9h - Missa Solene (Igreja Santo Antônio - Curumu), presidida: Dom Bernardo Johannes;

17h - Saída do Círio de Sant´Ana da Vila União Curumu em carreata, com destino a cidade de Óbidos, onde será recebida com a celebração uma Missa e programação no Cliper de Sant´Ana, com todas as restrições de distanciamento imposta por conta da Pandemia.

