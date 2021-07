FELIZ CÍRIO DE SANT´ANA: É Círio na Cidade Pauxis

Com a poesia “É Círio na Cidade Pauxis” de Ronielson Nunes homenageamos a Círio de Senhora Sant´Ana que acontece neste domingo, dia 11, que em situação normal, estaríamos realizando o Círio Fluvial, com inúmeros barcos pelo Rio Amazonas, como na foto de 2018. Infelizmente, por conta da pandemia, este ano o Círio será em forma de carreata, saindo do Curumu.

Pelo Rio ou por Terra, a Fé em Sant´Ana nos fortalece e que a padroeira do obidenses proteja a todos.

FELIZ CÍRIO!

É CÍRIO NA CIDADE PAUXIS

(Ela vai surgir da floresta)

Eu já consigo imaginar

Aquela Santinha surgindo da floresta

Ela vem pelas estradas de chão batido

Anunciando que Óbidos está em festa.

Ela já se encontra no meio do povo

Na terra do Tucunaré

Curumu hoje recebe Senhora SANTANA

Fazendo parte desta demonstração de fé.

O coração já apertado de emoção

Para ver Santana chegar

Naquela Berlinda ornamentada

E pelas ruas de Óbidos benção derramar.

Os romeiros já contam as horas

Para demonstrar sua fé e devoção

Preparam seus altares em homenagens

Com muito amor no coração.

É Círio na cidade dos Pauxis

Vamos todos celebrar

Saudemos Senhora SANTANA

A padroeira deste lugar.

Viva, Viva minha gente

Ela já está pra chegar

Soltem fogos de alegria

Santana vem nos abençoar.



Poesia: Ronielson Nunes/ Óbidos-Pá

Foto: João Canto