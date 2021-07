Aconteceu na manhã deste domingo, dia 11, na Comunidade do Curumu a Cavalgada com Sant´Ana, onde dezenas de cavaleiros se reuniram na Fazenda Pedra Branca e caminharam pela estrada até a Vila do Curumu.

A cavalgada homenageando a padroeira dos obidenses foi comandada por Dom Bernardo que participou do evento, e na chegada, D. Bernardo agradeceu a presença dos cavaleiros e abençoou a todos.

Dom Bernardo na cavalgada com Sant´Ana

Aproveitando o grande momento de festa aconteceu um pedido inesperado de casamento, sendo assim abençoado por Sant'Ana no dia de marca o começo de sua festividade.

Pedido de Casamento durante a cavalgada

As 17h deste domingo, dia 11, iniciará o Círio, que será em forma de carreta, saindo da comunidade do Curumu.

Acompanhe a Festividade de Senhora Sant´Ana 2021 em nossas redes sociais:

https://www.facebook.com/ obidos.net.br

http://twitter.com/ObidosNet

https://www.instagram.com/ obidos_net/

FOTOS...



http://www.obidos.net.br/index.php/noticias/4311-cavalgada-com-sant-ana-aconteceu-no-curumu#sigProId8c7866c1a9 View the embedded image gallery online at:

www.obidos.net.br - Informações e Fotos Nayan Gomes