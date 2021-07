SANT´ANA 2021: Noite dedicada à comunidade do Bairro de São Francisco (15/07)

Em mais um dia da Festividade de Sant´Ana nesta quinta-feira, dia 15, a tradicional Procissão (Carreata) saiu da Matriz de São Francisco e Santa Clara, Bairro de São Francisco, onde a comunidade se mobilizou, enfeitou o andor, organizou a procissão e participaram da missa.



A Procissão (Carreata) saiu do São Francisco por volta das 19h, percorreu por vários bairros até chegar na Catedral de Sant´Ana, onde aconteceu mais uma Missa da Festividade e dos Santos Óleos, presidida pelo Bispo Dom Bernardo, e reuniu os sacerdotes da Diocese de Óbidos, que neste dia teve como tema: "O Senhor me ungiu e enviou-me para dar a boa- nova aos humildes".



Os responsáveis pela liturgia foram: Paróquia São Francisco e Santa Clara, sendo que os notários e convidados foram: Paróquia São Francisco Santa Clara com suas Pastorais e Movimentos, OAB de Óbidos, Justiça Comum, Justiça do Trabalho, Policiais: Civis, Militares e Federais.

No Cliper de Sant´Ana a atração foi Cancão e Banda e sua filha, Adriana Santos, a menina do Sax, que tocaram algumas músicas, com muito chorinho puxado pelo mestre Cancão e seu cavaquinho, os quais receberam bastante aplausos do público presente. Logo após a apresentação houve o bingo.

Fotos de Vander N Andrade