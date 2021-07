Vereadores entregam comunicado ao executivo sobre emenda parlamentar para Óbidos

Na manhã desta quinta-feira, dia 15, o presidente da Câmara, Jalico Aquino (PL) e o Vereador Erneisson Aquino (PSC) protocolaram comunicado na Prefeitura de Óbidos, direcionado ao Prefeito Jaime Silva, encaminhando documento sobre emenda parlamentar do Senador da República Zequinha Marinho (PSC), no valor de R$ 782.000,00, oriunda do Governo Federal através do Ministério da Saúde – Fundo Nacional de Saúde/FNS.

Segundo os vereadores, o valor foi disponibilizado para a construção de uma Unidade Básica de Saúde em Óbidos, que tem como sugestão a construção no Bairro do Perpétuo Socorro.

Em seu perfil de uma rede social, o vereador Jalico Aquino comentou: “Na oportunidade também entregamos nas mãos dos Vice-prefeito Lindomar Marinho (PSD) e da chefe de gabinete do Prefeito (que no momento não estava presente) Ana Neiva, o comunicado da emenda. Agrademos a recepção por parte do Poder Executivo, e agora é com ele a captação, licitação execução da obra”.

Segundo informações, o recurso é fruto da viagem dos Vereadores Erneisson Aquino (PSC) e Nael Vasconcelos (PODE) à Brasília, com apoio logístico da Câmara Municipal.

Informações e Fotos Jalico Aquino