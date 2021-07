Festividade de Sant´Ana 2021 encerra com carreata e queima de fogos

A Festividade de Sant´Ana 2021, em Óbidos, Pará, esta ano, diferente dos anos anteriores, aconteceu em meio a pandemia com uma série de restrições. O Círio que todo ano era fluvial, este ano foi em forma de carreata, assim como as tradicionais procissões. A Catedral de Sant´Ana começou a receber público, ainda com restrições, assim como o Cliper de Sant´Ana. Foi o recomeço das atividades presenciais, ainda que não plenamente, voltou a confraternização dos obidenses durante a festividade de Sant´Ana.



Fotos

Carreta (Procissão) de encerramento

Assim, a Festividade de Sant´Ana encerrou neste domingo, dia 26 de julho, sendo que no final da tarde, foi realizada a tradicional procissão (carreata) de encerramento da Festividade iniciou em frente da Catedral, por volta das 19h, percorreu várias ruas da cidade retornado a Catedral de Sant´Ana, onde houve a missa de encerramento celebrada por Dom Bernardo, Bispo da Diocese de Óbidos, e auxiliares.

Este ano, as Barracas não funcionaram novamente, no Cliper houve as atividades de leilões, almoços e programação cultural, com público reduzido. Mesmo assim, a Festividade cumpriu seu papel, mantendo a tradição e a religiosidade do povo obidense, com uma programação especial, sempre com transmissões ao vivo pelas redes sociais e a interação dos do povo.

Depois de um leilão, a Amaury Savino se apresentou no Cliper de Sant´Ana e pontualmente a meia noite iniciou a queima de fogos, neste domingo, dia 26, marcando assim, o encerramento oficial da histórica Festividades de Senhora Sant´Ana 2021, em Óbidos.

A Coordenação da Festividade de Sant´Ana 2021 contou com os seguintes membros: Presidente o Sr. Beto Bentes e sua esposa Betânia; Márcio Pinto e Milena ; João Joaquim-JJ e Iara; Aucimário e Melinda; Gico e Emília; Maranom Rocha; Lourdes Bentes; Ida Giordano (paróquia de Sant’Ana); Iramir (Paróquia de São Francisco e Santa Clara; Amarildo Mota - Canal (Paróquia de São Martinho de Lima).

As transmissões das Lives foram feitas por Ordilei Santos, que este site retransmitiu em sua maioria.

www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade e João Canto