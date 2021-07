SANT’ANA 2021:  Dia da Procissão dos Motoristas e outros eventos da Festividade

Neste sábado, dia 25, penúltimo dia da Festividade de Senhora Sant´Ana, vários eventos da programação aconteceram. Logo pela manhã, aconteceu a celebração da missa presidida pelo Bispo da Diocese de Óbidos, Dom Bernardo, auxiliado por vários padres da Diocese, sendo que nesse evento, aconteceu a posse de novos membros da Congregação Mariana.



Fotos_da_Congregação Mariana

Neste dia, aconteceu também a missa de Batizados, em que novos membros da comunidade católica obidenses receberam a bênção do batismo.



Fotos_do_Batismo

Por volta das 12 horas, aconteceu o tradicional Leilão de Animais da Festividade de Sant´Ana, sendo que este ano bateu o recorde de arrecadação R$ 460.620,00.



Fotos_do_Leilão_de Animais

As 19h aconteceu a tradicional Procissão dos Motoristas que teve início na sede da Associação dos Taxistas de Óbidos – ATO, cujo tema foi: "Saciai os vossos filhos, ó Senhor!".

A Procissão (carreata) dos Motoristas iniciou sede da Associação dos Taxistas de Óbidos – ATO, percorreu várias ruas da cidade até chegar à Catedral de Sant´Ana, onde aconteceu a missa diária, que foi transmitida ao vivo pelas redes sociais e teve como celebrante o Padre Domingos, com a participação de outros padres da Diocese.



Fotos_da_Procissão dos Motoristas

Logo após a missa, no Cliper de Sant´Ana, por volta das 09h30 aconteceu o Leilão, com vários prêmios, quadros, bolos e outros. Destacamos no leilão, a imagem de Senhora Sant´Ana, feita em madeira, doada pela Sra. Ondina Ferreira e família, que foi arrematada por 14 mil reais pela própria família e doada novamente para a Santa Casa de Óbidos. Colocada em leilão novamente, foi arrematada por 14 mil reais. Depois aconteceu a apresentação de Amaury Savino e Banda, logo após aconteceu o tradicional bingo.

www.obidos.net.br - Fotos de Vander N Andrade