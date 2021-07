Vacinação contra Covid-19 prossegue em Óbidos com novo cronograma, confira

O Cronograma de vacinação contra a covid-19 divulgado pela Secretaria de Saúde de Óbidos, para esta semana de 28/07 e 29/07, estará acontecendo no Ginásio da Assembleia de Deus, para pessoas com cormobidade a partir de 27 anos, nos horários de 7h30 as 13h.

Nesse período, serão vacinadas também com a 2ª doses de Astrazeneca, pessoas que se vacinaram a 6 de junho

No dia 30/07, de 7h30min as 13h, o público-alvo serão gestantes e puérperas, quando receberão a 2ª dose para pessoas vacinadas com a Coronavac até dia 16 de julho.