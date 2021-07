Em Óbidos, novo decreto endurece medidas e proíbe apresentação de música ao vivo

A Prefeitura de Óbidos divulgou nesta quarta-feira, dia 28, o novo decreto de nº 408/2021, que atualiza as medidas dos decretos anteriores, referente ao enfrentamento da emergência de saúde pública, por conta da Pandemia do Coronavírus em Óbidos.

Este novo Decreto traz medidas relacionadas às atividades econômicas e sociais no âmbito do Município e endurece os protocolos para funcionamento de bares, restaurantes, balneários, clubes e/ou associações sociais e afins, como também proíbe terminantemente a apresentação de música ao vivo em locais abertos e fechados.

Destacamos os seguintes Artigos:

Art. 1. O caput do art. 10° do Decreto Municipal n° 408/2021 passará a viger com a seguinte redação: Fica terminantemente proibido a apresentação de música ao vivo em locais abertos e fechados, mesmo que observadas as regras de distanciamento e higienização pelo período mínimo de 21 dias a contar da assinatura deste decreto.