O 31º Festival do Tucunaré será realizado em outubro, informou Agostinho Guimarães

Nesta sexta-feira, dia 09, o vereador obidense Agostinho Guimarães, concedeu uma entrevista coletiva, na Câmara Municipal de Óbidos - CMO, o qual discorreu sobre várias ações que vem trabalhando e defendendo junto às instituições, como também anunciou a realização do 31º Festival do Tucunaré deste ano, haja vista que em 2020 não aconteceu por conta da pandemia.

Durante a coletiva, Agostinho informou que o 31º Festival do Tucunaré da Comunidade do Curumu acontecerá este ano de 2021, nos dias 09 e 10 de outubro, segundo o qual, será realizado no formato de LIVE, por conta da pandemia, sendo que haverá atrações locais e de fora do município, apresentação da Rainha do Festival, entre outras atrações. Caso mude o decreto, poderá acontecer de forma presencial, obedecendo aos procedimentos necessários. Os recursos arrecadados serão destinados para o fortalecimento do esporte para jovens da Comunidade.

Agostinho também comentou sobre a inclusão de comunidades que ainda não foram contemplados com o programa Luz Para Todos, o qual deu entrada no dia 30 de agosto, junto a Empresa Equatorial um requerimento de bancada, no qual solicita Luz para Todos para as comunidades: São João, Fé em Deus, Irmãos Unidos, Pedra Branca e Cabeceiras do Lago do Curumu. Informou também que segundo a Equatorial Energia, está programado para que outras comunidades de Óbidos recebam o Programa Luz Para Todas, até 2022.

Agostinho anunciou que conseguiu junto a Entidade Innovation, que tem iniciativa no terceiro setor e na iniciativa privada e tem como objetivo promover o desenvolvimento social e econômico em todo Brasil, 200 bolsas de capacitação para jovens e adultos obidenses, na área de tecnologia da informação, sendo que a formação será realizada de forma online, em uma plataforma educacional da Faculdade Impacta, sendo que tem alguns critérios para selecionar os candidatos. Quem estiver interessado, deverão procurar o vereador.

