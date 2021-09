Inaugurações, programações esportivas e culturais marcarão os 324 anos de Óbidos

Durante todo o mês de outubro a Prefeitura de Óbidos estará realizando uma programação alusiva aos 324 anos de fundação do município, que fica situado às margens esquerda do rio Amazonas, na região da Calha Norte do Pará. Com uma programação extensiva, que vai do dia 01 à 29 de outubro, a Prefeitura realizará ações itinerantes, uma iniciativa que atenderá cinco bairros com serviços voltados à Infraestrutura, Meio Ambiente, Educação, Saúde, Agricultura e Desenvolvimento Social.

O anuncio oficial da programação dos 324 anos do município foi realizada em meio a uma coletiva de imprensa, onde o prefeito Jaime Silva anunciou a inauguração do Terminal Hidroviário do Estado, uma obra aguardada com grande expectativa pela população e que contará com a presença do Governador Hélder Barbalho. "Nós temos o compromisso com a população. Desde já anunciamos e convidamos todos a participar desta programação, no dia 1° teremos a presença do governador, entregando o tão sonhado Terminal Hidroviário, uma obra que é um presente para todos nós", enfatizou o prefeito.



Além da inauguração do Terminal Hidroviário a programação contará com atendimentos em Saúde, com campanha de multivacinação de rotina, aferição de pressão arterial, testes de glicemia, cadastro e atualização do cartão SUS entre outros serviços. Na área de Desenvolvimento Social serão realizadas orientação, cadastramento e atualização cadastral do cadúnico e programa bolsa família, emissão do número de inscrição de identificação social (NIS), orientação de benefício de prestação continuada do idoso e pessoa com deficiência (BPC), carteira do idoso.

A primeira dama do município, Alice Silva, falou sobre as atividades voltadas à geração de renda. "Durante o aniversário de Óbidos nós teremos as feirinhas de negócios, uma iniciativa que busca fomentar o empreendedorismo e a geração de renda, teremos a venda de plantas frutíferas, ornamentais, medicinais, artesanato, comidas típicas e doces, então venham, participem de forma responsável com todos os cuidados afinal ainda estamos em meio a essa pandemia.", complementou.

Durante as ações também serão realizadas atividades com as secretarias municipais de Meio Ambiente, Desenvolvimento Rural e Abastecimento, Educação e Infraestrutura. Na parte esportiva serão realizados mini torneios de voleibol, handebol e de pênalti, corrida, passeio ciclístico infantil, corrida de “rabeta”, masculino e feminino e atividades recreativas infantis. Na parte cultural serão realizadas apresentações de grupos de dança e do movimento de bandas e fanfarras de Óbidos.

