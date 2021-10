Em Óbidos, capacitação em corte e costura abre portas para empreendedorismo e geração de renda 

Aproximadamente 40 mulheres participaram da capacitação que foi realizada pela Prefeitura em parceria com o Senar.

Aproximadamente 40 mulheres de diferentes bairros da área urbana de Óbidos, na região da Calha Norte do Pará, participaram nos últimos 15 dias de uma capacitação voltada ao empreendedorismo e geração de renda. Estamos falando do curso de corte e costura que foi realizado pela Prefeitura de Óbidos, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Semdes) em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).

O curso teve início no dia 27 de setembro, foi ministrado no auditório central do Palácio José Verissimo (Casa de Cultura) e entre e as participantes tiveram a oportunidade de aprender técnicas voltadas a confecção de peças intimas, uma proposta bem aceita pelas participantes, como a senhora Adriana Pinto Neves, grávida do terceiro filho, que acredita que o curso será uma alternativa viável de renda. “Eu costurava em casa, fazia o básico, mas aqui eu vim conhecer coisas que eu nem sábia sobre a costura e hoje eu vou poder modernizar minhas peças, o que eu aprendi aqui vai servir pra mim, como eu não tenho trabalho fora então eu ganho meu dinheiro trabalhando em casa”, ressaltou

Produtos do Curso de Corte e Costura.

O curso foi ofertado pelo Senar, e ministrado pela instrutora Terezinha de Nazaré Silva dos Santos, que acompanhou o passo a passo da evolução das participantes do curso. “É surpreendente quando a gente vem para uma comunidade onde a maioria não tem conhecimento de nada e elas chegam com essa vontade de crescer, de aprender. Eu gostei muito de retornar a Óbidos, com essa turma tão grande, e com esse aprendizado delas durante essas duas semanas. A maioria não tinha noção nem de como segurar a tesoura, cortar o tecido e hoje elas estão empoderadas”, frisou a instrutora.

A iniciativa do curso de corte e costura em Óbidos surgiu da articulação da primeira dama do município junto ao Senar, que deverá oportunizar conhecimento e empoderamento feminino por meio do empreendedorismo e geração de renda. “Estou extremamente feliz, agradeço ao Senar e a Prefeitura de Óbidos por nos oportunizarem a realização deste curso que já era bastante esperado pelas nossas mulheres, e o que eu ouvi delas nos dá forças para continuar com essas ações. Eu acredito no trabalho destas mulheres e acima de tudo na força que cada uma delas tem de acreditar e lutar por dias melhores. Fico emocionada por que eu sei que isso eleva a autoestima, traz alegria, união e qualificação para as nossas mulheres”, finalizou a primeira dama de Óbidos.

Durante a cerimonia de encerramento do curso cada participante recebeu seu certificado com validade em todo o território nacional, uma vez que o Senar é uma entidade vinculada a Confederação Nacional de Agricultura (CNA) que tem como objetivo organizar, administrar e executar, em todo território nacional, a Formação Profissional Rural e a Promoção Social de jovens e adultos que exerçam atividades no meio rural.

