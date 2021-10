Melhorias em processos aprimoram operação da maior produtora de bauxita do Brasil

Experiências inovadoras garantem mais segurança, redução de custos e agilidade nos trabalhos.

Mais de 30 projetos de melhorias nas dimensões Segurança, Saúde, Custos, Produtividade, Meio Ambiente e Qualidade foram inscritos no Seminário de Círculos de Controle Qualidade (CCQ) 2021, realizado neste mês de outubro pela Mineração Rio do Norte (MRN), maior produtora de bauxita do Brasil, que opera no distrito de Porto Trombetas, em Oriximiná (PA).

Os projetos foram desenvolvidos por empregados da MRN e avaliados por uma banca de especialistas, composta por representantes das Diretorias, para analisar a qualidade dos trabalhos. Os três projetos de melhoria e inovação selecionados como os mais eficazes foram premiados e outros três destaques nas categorias de Segurança, Meio Ambiente e Melhor Apresentação foram reconhecidos.

Organizado pela Gerência de Gestão Estratégica e Riscos da empresa, o seminário deste ano reuniu projetos concluídos em 2020/2021 desenvolvido com o engajamento das equipes. “Quando o empregado está engajado com a empresa e compartilha desses objetivos, ambos caminham na mesma direção, e o alcance dos resultados se torna mais fácil e prazeroso, gerando um sentimento de bem-estar coletivo. Nos trabalhos de CCQ deste ano, no total de 32, vimos a alegria e satisfação das pessoas em contribuir e melhorar junto com a empresa, e essa atitude reflete muito aquilo que acreditamos como forma de engajamento”, destacou Wvagno Ferreira, gerente de Gestão Estratégica e Riscos da MRN.

1º lugar foi desenvolvida pelo grupo “Geração de Ideias”

A solução que conquistou o A solução que conquistou o primeiro lugar foi desenvolvida pelo grupo “Geração de Ideias”. O projeto consiste em uma melhoria em um dos componentes do Motor MAN 9L 48/60, que são responsáveis por geração de energia. Esse componente é o compensador volumétrico que, eventualmente, quebrava devido à vibração do motor e tem como função equalizar o volume de ar a ser inserido em cada cilindro do equipamento. “Após análises e adotando a metodologia do CCQ, verificamos que era possível realizar uma alteração nesse componente eliminando essas quebras, trazendo como benefício a segurança e confiabilidade do equipamento”, explicou o gerente técnico Carlos Leite, da seção de Manutenção Mecânica de Motogeradores.

Para Carlos, foi uma grande satisfação participar do Seminário CCQ, pois é um espaço no qual os empregados têm a oportunidade de colocar em prática suas ideias. “O programa CCQ é muito importante pois com ele podemos estar atuando nas oportunidades de melhorias nas áreas, tornando o ambiente mais seguro e agradável para se trabalhar”, comentou.

2º Lugar grupo “STQ”

O grupo “STQ”, conduzido pelo gerente técnico Milton Anjos, da Seção de Manutenção de Subconjuntos e Lubrificação Industrial, conquistou o segundo lugar no seminário. A melhoria consiste na internalização de um serviço que antes era feito externamente pelo próprio fabricante do equipamento, em São Paulo, devido à falta de ferramental apropriado. “Com o desenvolvimento do dispositivo (ferramental) fazemos a manutenção dos excitadores dentro da nossa instalação, reduzindo custo, tempo e aumentando assim a confiabilidade dos equipamentos, pois o tempo de resposta é menor”, explicou Milton.

3º lugar ficou com o grupo “Renovação”

O terceiro lugar ficou com o grupo “Renovação”, liderado pelo técnico de manutenção da Oficina de Manutenção em Subconjuntos de Equipamentos de Mina, Gleiton Nery. A solução trata da redução de custo e tempo na manutenção de esteira de trator D11. “Observamos nossos principais custos de reforma de componentes e percebemos que dentre eles o maior eram as recuperações de esteiras de trator D11. Analisamos os pontos de oportunidades e criamos um dispositivo para realizar as manutenções pontuais nas correntes”, afirmou Gleiton Nery.

Além dos primeiros colocados, foram reconhecidas durante o CCQ 2021 as melhores práticas nas dimensões: Segurança com o projeto “Risco de Acidente durante a montagem e desmontagem da janela de visita de acesso ao porão das Escavadeiras”, Meio Ambiente com o projeto “Redução de turbidez devido à alteração de projeto no dispositivo filtro gabião” e Melhor Apresentação com o projeto “Instalação de um aplicador automático de óleo antiaderente para básculas de caminhões”.

FONTE: Comunicação/MRN