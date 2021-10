O livro "O Pequeno Sonhador" de Mateus Marinho já está disponível para venda

Já está disponível para venda, o Livro “O Pequeno Sonhador”, do poeta obidense Mateus Marinho. O livro tem 20 poesias, distribuídas em 44 páginas, incluindo a poesia “O Pequeno Sonhador” que deu o título da obra.

Sobre o pré-lançamento do Livro, Mateus Marinho comentou em suas redes sociais: “Chegou a hora de compartilhar com vocês mais um de nossos sonhos. Neste dia das crianças foi realizado o pré-lançamento do nosso livro que por sinal está tudo muito lindo. É a minha primeira obra, que certamente irá me inspirar a construir novos livros”.

O poeta Mateus Nunes Marinho, morador da Comunidade Boa Nova, Paraná de baixo, no Município de Óbidos, oeste do Pará, ficou famoso durante este mês de maio de 2020, quando sua tia divulgou nas redes sociais suas poesias e um vídeo, o qual fala sobre a vontade de ser poeta, mudar a sua vida e de seus familiares.

Mateus Marinho

O livro tem o selo The Life Press, com as ilustrações de Beatriz Rosa. O lucro da obra vai 100% para Mateus e o selo da Dental Press não cobrará nada de seus custos.

Descrição do livro “O Pequeno Sonhador” pela Livraria

O livro do Mateus não tem fins lucrativos. A ideia é que a maior parte dos recursos arrecadados com a venda dos livros seja repassado para o garoto, de forma a auxiliar na educação dele e de sua irmã. A outra parte será utilizada para despesas da produção da obra. Desta forma, o selo The Life Press abre mão de qualquer recurso proveniente das vendas do livro. O lucro da obra vai 100% para Mateus e o selo da Dental Press não cobrará nada de seus custos.

Há, ainda, junto à produção das poesias, as ilustrações de Beatriz Rosa, que deu os

contornos em desenhos aos poemas compostos por Mateus. A diagramação e edição do livro ficou a cargo do selo The Life Press. O livro é colorido com dimensão de 27 cm por 20 cm e 44 páginas.

O livro será voltado para o público infantil, mas se dirige a pessoas de todas as idades, mostrando-se importante para apresentar a visão de mundo de uma criança sobre a vida. Na região sul/sudeste do país, essa visão se potencializa, por mostrar a realidade de uma cultura e das dificuldades que são encaradas no interior do Pará, dando, também, peso antropológico às poesias da obra.

CLIQUE AQUI PARA COMPRAR O LIVRO DE MATEUS

www.obidos.net.br