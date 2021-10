Em Óbidos, 2ª dose de vacina contra covid-19 para adolescentes de 12 a 17 anos será dias 20 e 21/10

A Secretaria de Saúde de Óbidos - Sesma divulgou nesta segunda-feira, dia 18, o novo cronograma para vacinação contra a vocid-19, programados para os dias 20 e 21 de outubro, a vacinação para 2ª dose da vacina Pfizer, destinada para adolescentes da faixa etária, de 12 a 17 anos.

No dia 20, para adolescentes vacinados em 01 e 02 de setembro, a vacinação será realizada na Escola São Francisco, no bairro de Lourdes, a partir das 08h.

No dia 21, para adolescentes vacinados em 03 de setembro, a vacinação será realizada na Escola Dr. Raimundo Chaves, no bairro Cidade Nova, a partir da 8h.

Senhores pais e responsáveis, tenham em mãos documentos de identificação com foto, cartão sus e carteira de vacinação.

Fonte: Comunicação/Pmo