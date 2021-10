Balas de canhões furtadas serão devolvidas ao Patrimônio Histórico de Óbidos

No total 21 balas de canhão serão devolvidas para os prédios históricos do município, Palácio José Verissimo e Forte Pauxis.

Na manhã desta terça-feira, 19 de outubro, o município de Óbidos, no oeste paraense, recebeu a doação de nove peças que integram o patrimônio histórico material municipal. Tratam-se de balas de canhão, que ficavam alocadas nos prédios históricos Casa da Cultura (Palácio José Veríssimo) e Fortaleza Pauxis e que datam do início do século IXX.

Segundo informações extraoficiais, as peças foram furtadas do patrimônio histórico municipal e estariam sendo comercializadas clandestinamente no município. "Hoje a gente veio receber essas balas de canhão que fazem parte do patrimônio histórico do município, foram doadas pelo empresário que conseguiu adquirir evitando que elas saíssem do munícipio”, ressaltou secretário adjunto de Finanças, Roberto Silveira.

De acordo com o empresário Jacob Barros, os constantes roubos de materiais em ferro e aço estaria alimentando o furto destas peças que teria como destino a capital amazonense. “Na hora que começaram a me oferecer essas bolas eu entrei em contato com o secretário e tive a ideia de comprar para evitar que elas saíssem do município, o pessoal tá mandando pra Manaus, então eu comprei e estou doando. Não sei se é por ignorância ou o que seja as pessoas não dão valor ao nosso patrimônio” informou o empresário do ramo de sucataria.

Ao todo devem ser entregues ao município até a próxima sexta-feira, 22 de outubro, 21 balas de canhão, peças que já foram recuperadas pelo empresário e entregues mediante a assinatura de um termo de doação e compromisso.

Fonte: Comunicação/Pmo