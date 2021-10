PRESERVAÇÃO DO LAGO MAMAURU

Por Ronielson Nunes.

A poucos quilômetros da sede do município de Óbidos, no Oeste do Pará, está localizado um dos mais belos lagos do Oeste paraense: O lago Mamauru, um lugar de muita riqueza e beleza natural. Sua beleza é encantadora para quem visita este lugar no coração da Amazônia. Com suas Águas escuras, o Lago forma um cenário encantador, berço de muitas espécies aquáticas e tantas vidas da fauna e flora. Pensando no futuro de novas gerações, comunitários se uniram para preservar este aquário natural!

Lago do Mamauru

Ao redor do Lago Mamauru residem inúmeras famílias, que tem como principal fonte de renda, a pescaria, que além de manter a sobrevivência dos comunitários por meio do consumo de pescada, ainda abastecem outras regiões.

O lugar é cheio de encanto, formado por igapós e tapagem (capins), onde se vê os voos sincronizados das garças, dando gritos pela preservação. Com a cheia dos rios, o logo Mamauru se torna ainda maior e um dos mais belos pontos turísticos do Município de Óbidos, por onde passam centenas de visitantes para a pratica da pesca esportiva, ou até mesmo, tomar uma boa cerveja gelada na companhia de seus amigos.

Fauna e Flora do Lago do Mamauru

Os pescadores fazem do lago um lugar de diversão e alegria ao jogar suas redes e desfrutar de uma boa pescaria. A pesca do tucunaré, mapará, curimatã ou até mesmo a do pirarucu são as épocas mais esperadas pelos pescadores e pescadoras.

Com verão amazônico, os rios secam, e é nessa época que a comunidade realiza o projeto de preservação, com objetivo de manutenção das espécies de pescados, em seu tempo de reprodução.

É uma luta incansável de mulheres e homens que se juntam para proteger seu território de invasores, que tentam de todas as formas adentrar no lago usando arreios impróprios e proibidos para a pesca predatória. É também nesta época que a espécie de quelônios – os tracajás - sofrem grandes ameaças pelo período de reprodução.

Diante de todas essas situações, os comunitários tornaram público os pedidos de compreensão para a preservação do lago Mamauru e conclamaram toda a sociedade obidense, para que juntos possam lutar para a preservação biodiversidade do lago.

Lago do Mamauru na parte da Terra Firme

“O lago do Mamauru não é somente uma extensão de água para nós é fonte de vida. É de onde nós tiramos o nosso alimento, o nosso sustento e preservar é nosso dever, caso o contrário, sofreremos juntos pela escassez do pescado. Estaremos com equipes que se revezarão na fiscalização do lago e manteremos os órgãos de proteção ambiental informados de toda e qualquer resistência por parte de quem vier infringir as decisões tomadas junto a comunidade”, fala de um comunitário envolvido no projeto de preservação.

Vamos proteger nosso território!!!!

Pescar para se alimentar

Defender para preservar!

Fotos de João Canto