Em Óbidos, projeto “Ato de Amor” foi desenvolvido na comunidade São Pedro

Neste sábado, dia 30 de outubro de 2021, na Comunidade São Pedro - Bela Vista, foi realizado o projeto “Ato de Amor”, projeto social idealizado por Francisco Cardoso e Vitor Manoel Martins, ambos seminaristas Propedeutas da diocese de Óbidos.

O projeto tem como objetivo proporcionar uma tarde alegre com as crianças do bairro, sendo que o mesmo também atendeu 450 crianças na faixa etária de 01 a 11 anos de idade.

O projeto também contou com a participação de mais 30 voluntários sendo estes seminaristas do curso de teologia, focolarianos, irmãs de são Francisco da Providência de Deus, vocacionados (as) e leigos da comunidade.

A realização do projeto “Ato de amor”, só foi possível com a ajuda de diversos doadores e pessoas que se sensibilizaram com a ação e se dispuseram a colaborar.

