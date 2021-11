“20 DE NOVEMBRO”, Dia da Consciência Negra, poesia de Ronielson Nunes

O Dia da Consciência Negra é comemorado no dia 20 de novembro. A data reúne diferentes ações de combate ao racismo e reacende o debate sobre a chegada dos negros ao país, a escravidão no Brasil e o racismo estrutural da sociedade.

Além de ser uma homenagem e reconhecimento da luta de Zumbi dos Palmares e seus companheiros no quilombo, o Dia da Consciência Negra é fundamental para evidenciar as desigualdades e violências contra a população negra ainda existentes em nossa sociedade. Para além de um momento festivo, a data proporciona a reflexão sobre o racismo e as suas implicações na atualidade.

Nesse sentido, estamos publicando a poesia de Ronielson Nunes, alusiva ao Dia da Consciência Negra.

20 DE NOVEMBRO

Ronielson Nunes

A consciência que é preciso ter

Não é apenas dia 20 de novembro

A luta é todos os dias

Vencendo o ódio e tanto tormento

Seguimos sendo vítimas de racismo

Neste país egoísta

Que mata o negro

E diz que também é vítima

Neste torrão chamado Óbidos

Se faz necessário lembrar

De negras guerreiras e valentes

Que fizerem história neste lugar

Deixando grandes legados

Que Óbidos jamais esquecerá

Salve EDITHE CARVALHO VIEIRA

E CLEONICE MARIA ALFAIA DE BARROS NOGUEIRA

Mulheres que escreveram uma linda história

Que jamais se apagará

Seguimos resistindo em nossas lutas

Ocupando o nosso lugar

Somos negros mais somos humanos

Só queremos respeito com nossas culturas

E você deve respeitar

Minha cor pode ser diferente

Mais tenho meu valor

Seguiremos sempre de mãos dadas

Com muita fé e amor

Pelo sangue negro derramando

É que faço esse grande clamor.

A Capoeira

A capoeira nasceu durante a época da escravidão no Brasil. Pesquisas indicam que entre 3 e 5 milhões de africanos foram trazidos para trabalhar à força, principalmente na agricultura, mineração ou com serviços domésticos. A capoeira era, nessa época, uma forma de luta e resistência desses escravos.

