Vacinação contra Febre Aftosa é prorrogada para 15 de dezembro no Pará

A etapa da campanha, que vacina o rebanho até 24 meses, segue agora até o dia 15 de dezembro, com notificação até o dia 20.

A campanha de vacinação contra a Febre Aftosa no estado do Pará foi prorrogada para o dia 15 de dezembro, em 127 municípios para o rebanho com idade até 24 meses. A alteração foi concedida pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) e atende a solicitação do setor produtivo devido a problemas na aquisição da vacina.

O prazo que se encerraria nesta terça-feira (30), foi estendido para garantir que 100% do rebanho seja imunizado. No novo período, os produtores precisam vacinar até o dia 15 de dezembro e notificar até o dia 20 deste mês em qualquer escritório da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará) ou via internet, pelo Sistema de Integração Agropecuária (Siapec3), que está disponível no site da Adepará.

Para realizar a vacinação, o produtor deve adquirir a vacina em uma revenda cadastrada junto à Adepará. Com apenas uma dose de 2 ml, através da via subcutânea ou intramuscular, na região da tábua do pescoço (terço médio) do animal, o rebanho está imunizado.

Vale ressaltar que é fundamental a comprovação da vacinação, sendo necessário apresentar, além da nota fiscal de aquisição da vacina, a relação do rebanho, com a quantidade de animais, faixa etária e espécie trabalhada. O produtor que não notificar a vacinação estará sujeito à multa, cujo valor pode variar de acordo com a quantidade de animais.

Cobertura vacinal - A campanha integra o Programa Nacional de Vigilância para Febre Aftosa (Pnefa), destinado a alcançar a cobertura vacinal preconizada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) em bovinos e bubalinos. Além da melhoria econômica, o Pnefa exige análise dos cenários e esforços das iniciativas públicas e privadas para que, até 2026, a vacinação contra a doença seja suspensa em todo o País.

A Agência de Defesa Agropecuária está presente nos 144 municípios paraenses e mantém a Ouvidoria para recebimento de denúncias. No site www.adepara.pa.gov.br você encontra os endereços e contatos dos escritórios em todo o Pará.

Os telefones para contato são: (91) 3210.1101 / 1105 / 1121. Caso a preferência seja por telefone celular, o contato é (91) 99392.4264.

FONTE: Agência Pará