6º Festival Esportivo da Caridade acontece nos dias 03 e 04 de dezembro

O 6º Festival Esportivo da Caridade, edição 2021, acontecerá nos dias 03 e 04 de dezembro, promovido por um grupo de voluntários, com objetivo angariar fundos para o Hospital Dom Floriano, antiga Santa Casa de Misericórdia de Óbidos.

Em virtude do agravamento da pandemia em Óbidos e Decreto Municipal, esta edição do festival estará acontecendo de forma virtual, durante o qual acontecerá o leilão virtual do Festival com vários prêmios: novilha, ventilador, cafeteira, fogão, TV, smartphone, valores em dinheiro, entre outros.

Quem quiser fazer doação para o Hospital, poderá fazer via PIX – 10.217.271/0001-57, direto na conta da entidade.

Durante o evento será vendido alimento, que poderá ser adquirido no Cliper de Sant´Ana por delivery (93 99106 3537 / 093 99182 8575), onde acontecerá o evento, que será transmitido pelas redes sociais da Diocese de Óbidos e deste site (www.facebook.com/obidos.net.br).

