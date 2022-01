Vídeo da Cabeça do Padre em um final de tarde

Quem não tomou banho no porto de cima de Óbidos e não brincou na “Cabeça do Padre”?

Assim começa o artigo “Cabeça do Padre resistirá até quando?”, publicado neste site sobre um dos monumentos muito lembrados várias gerações de obidenses que frequentaram a paia do Porto de Cima, onde antigamente foi construído o monumento para a captação de água e que resiste até hoje.

O vídeo seguinte, de Gracy Mamede, mostra um belo final de tarde na Cabeça do Padre, lugar onde muitos obidenses ainda frequentam para comtemplar o por do sol. Atualmente está interditado por conta da conclusão da Nova Orla de Óbidos, que está em fase de conclusão e que depois de liberada, com certeza a Cabeça do Padre voltará a ser ponto de encontro dos obidenses.

