MRN realizará encontro on-line sobre o papel das mulheres na Ciência

O bate-papo será destinado aos profissionais da empresa e alunos da comunidade. Iniciativa faz parte do programa de diversidade e inclusão da companhia.

Para comemorar o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, em 11 de fevereiro, a Mineração Rio Norte (MRN), por meio dos setores de desenvolvimento de pessoas e tecnológico da empresa, preparou um encontro virtual para profissionais da empresa e alunos do Colégio Equipe, em Porto de Trombetas, nesta sexta-feira, a partir das 9h. Além de celebrar a data, a programação visa discutir a importância da educação como incentivo às carreiras de inovação e tecnologia de mulheres e meninas, dando visibilidade às contribuições fundamentais delas para a Ciência.

O evento traz como convidada Simone Patrícia Aranha, paraense eleita em 2020 para a Academia Brasileira de Ciências. Também participam profissionais que trabalham na MRN, que compartilharão suas experiências e vivências no setor industrial, como líderes e gestoras de projetos e pessoas. “A ideia é fomentar, cada vez mais, a participação de gênero na Ciência e Tecnologia levando conhecimento às mulheres e crianças. Já discutimos, continuamente, sobre esse tema na empresa, e queremos despertar e impulsionar o interesse por essas áreas na comunidade”, explica Luciane Mello, gerente de Desenvolvimento de Pessoas e líder do programa “MRN pra todos”.

Para Eliane Pereira, engenheira química e primeira mulher a ocupar o cargo de gerente de Desenvolvimento Tecnológico da MRN, é fundamental levar discussões sobre a presença feminina nos mundos da ciência, indústria e tecnologia. “Temos que desmistificar o pensamento sobre o lugar social ocupado pela mulher na Ciência, desafiar os estereótipos e prover oportunidades para as meninas aprenderam sobre ciência e tecnologia, assim como os espaços no mercado de trabalho. Dessa forma, elas podem se sentir inspiradas a serem futuras cientistas, líderes e gestoras”, pontua.

Loyana Demétrio, analista de Comunicação da MRN, acredita que apoiar iniciativas como essa, valorizando datas por vezes pouco conhecidas, como Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência, ajudam a reforçar a importância do reconhecimento ao talento das mulheres. “Estamos muito orgulhosos de fazer parte deste processo de projetar os espaços em que as mulheres têm sido peças-chave. Também é uma forma de despertar o interesse de futuras cientistas, para começarem a romper com paradigmas e entender que todos os espaços podem ser ocupados pelas mulheres, com competência, habilidades e muito talento”, declara.

MRN para todos

O encontro virtual faz parte do programa “MRN pra todos”, que atua para ampliar o pilar diversidade e inclusão da empresa. Criado em março de 2021, o programa surgiu para trabalhar, cada vez mais, em uma busca a evolução de ambientes mais inclusivos e integrados com respeito e equidade de gênero, origem étnica, convicções religiosas, orientação sexual, habilidade ou formações diferenciadas.

