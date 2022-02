SEBRAE presta serviços a empreendedores de Óbidos

Nesta quarta-feira, 23 de fevereiro, na Casa de Cultura de Óbidos, o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE, através de seus servidores, ministraram palestra voltada aos empreendedores do município, com objetivo de orientá-los no sentido de manter seus negócios, como também promover ideias para os que pretendem começar um empreendimento.

Nesta quinta-feira, dia 24, estão sendo oferecidos serviços de apoio para formalização como MEI (Microempreendedor Individual), orientações para impulsionar os negócios, apoio para a negociação de dívidas do MEI e outros serviços. Os atendimentos estão acontecendo no Ginásio da Assembleia de Deus, das 08 às 12h e das 14 às 17h.

Essa iniciativa é uma parceria da Prefeitura Municipal de Óbidos e SEBRAE.

Fonte: Comunicação/PMO