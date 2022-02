Obras do Terminal Hidroviário de Santarém entram em fase de conclusão

Com capacidade para atender mais de 310 mil habitantes da região Oeste, a obra deve ser finalizada já em março, para ser entregue pelo governo do Estado.

As obras do Terminal Hidroviário de Passageiros e Cargas de Santarém, no oeste paraense, devem ser concluídas em março deste ano pelo governo do Estado, por meio da Companhia de Portos e Hidrovias do Pará (CPH). O porto vai atender mais de 310 mil habitantes das regiões do Baixo Amazonas e Calha Norte. Nesta terça-feira (22), o presidente da CPH, Abraão Benassuly, e o secretário Regional de Governo do Oeste, Henderson Pinto, fizeram visita técnica à obra.

Quando for entregue pelo Estado, o Terminal será administrado pela Prefeitura de Santarém, por meio da Coordenadoria de Portos.

Considerado estratégico para a região, o Terminal vai fazer a integração do modal hidroviário e se juntar aos terminais dos municípios de Terra Santa, Faro, Curuá, Prainha, Almeirim, Santana do Tapará (distrito de Santarém) e Óbidos, já entregues pela CPH.

Em breve, o Estado também vai entregar à população o Terminal Hidroviário de Monte Alegre, na mesma região, concluindo assim o processo de reestruturação da malha hidroviária. "O Terminal Hidroviário de Santarém é considerado o mais moderno do Brasil. Podemos dizer que é o melhor porto de passageiros do País. Aqui teremos sistema de ar refrigerado, cadeiras confortáveis, wi-fi, lojas, banheiros e uma vista belíssima para o rio. Em Santarém, estaremos preparados para receber grandes embarcações e oferecer mais conforto e segurança para a população que, por muito tempo ficou sem um local adequado para embarcar ou desembarcar na principal cidade do oeste paraense", destaca Abraão Benassuly.

Com as obras na fase final, a CPH já recebeu a mobília que será utilizada nas dependências do porto, como mesas, cadeiras, estantes, armários, carrinhos para transporte de bagagens e cadeiras de rodas. No momento, os operários também finalizam o acabamento nas áreas interna e externa.

"Esse Terminal tem um papel fundamental para Santarém e toda a região do Baixo Amazonas, por garantir mais conforto aos passageiros. Além disso, ele vai ser estratégico para alavancar o turismo, já que também vai ser um ponto turístico. O Terminal vai agregar um valor econômico importante para Santarém", frisou o secretário regional Henderson Pinto.

Estrutura moderna

O Terminal Hidroviário terá mais de 22 mil metros quadrados de área construída, 16 guichês para venda de passagens, guarda-volumes, sistema de climatização, banheiros masculino, feminino e para pessoas com deficiência, farmácia, vestiários masculino e feminino, três lanchonetes, restaurante, carrinhos para bagagens e cadeiras de rodas. A sala de espera vai contar com 1.205 cadeiras longarinas, rede wi-fi gratuita e duas escadas rolantes.

Haverá, ainda, espaços para instalação de lojas e quiosques, e salas para órgãos de Segurança e Justiça, como Polícia Militar, Conselho Tutelar e Agência de Regulação e Controle dos Serviços Públicos do Pará (Arcon). Já o terminal de cargas terá um galpão com mais de seis mil metros quadrados para abrigar os utensílios dos passageiros.

Para auxiliar no embarque e desembarque de passageiros, o espaço terá rampa metálica biarticulada, passarela coberta em concreto e flutuante com oito fingers, para atraque das embarcações. Na área externa, vai dispor de estacionamento com 5.800 metros quadrados e vagas para carros, motocicletas e bicicletas, além de pontos para táxis e ônibus.

Trabalho e renda - A construção do Terminal também representa a criação de postos de trabalhos, com a previsão de gerar 700 empregos diretos e 150 indiretos na região. O operário João Evangelista, 39 anos, é natural de Marabá, na região Sudeste, mas foi contratado para trabalhar na construção do porto em Santarém. "Me sinto muito privilegiado em poder estar trabalhando nessa pandemia. Agradeço bastante pela oportunidade que me foi dada. Eu morava em Marabá , mas agradeço imensamente poder estar trabalhando aqui nessa obra grande de Santarém. Também agradeço ao governador por essa oportunidade de trabalho", disse ele, que atua como pintor na obra.

O Terminal Hidroviário de Passageiros e Cargas de Santarém já possui autorização da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) para operar na região oeste paraense.

Fonte: Agência Pará