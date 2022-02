Soltura de Tracajás na Fazenda São Joaquim, Lago Grande

O projeto de preservação de quelônios – tracajás (podocnemis unifilis) no Lago Grande, Igarapé das Fazendas, no Município de Juruti, continua. Nessa região, os donos Fazenda São Joaquim recolheram ninhadas de tracajás na época da desova, para preservar o nascimento e posterior soltura dos mesmos, numa forma de garantir a preservação da espécie na região.

Nesta quinta-feira, dia 24 de fevereiro, Dionísio Gomes, reuniu sua família e foram até a Fazenda São Joaquim, onde participaram da soltura de 600 filhotes de tracajás, no lago que fica próximo a Fazenda.

Eládio Canto proprietário da Fazenda São Joaquim, comentou em suas redes sociais: “Hoje (24/02/22) na Fazenda São Joaquim, no lago Grande do Salé, meu querido Tio Dionísio deu uma verdadeira aula de respeito ao meio ambiente. Reuniu filhos, noras e netos para a soltura de tracajás. Desde novembro ele vem cuidando, para que tenhamos um índice bem alto de sobrevivência na natureza. Parabéns meu tio e conte com meu apoio! Gratidão!”

O vídeo seguinte mostra o momento da soltura e a alegria da meninada, uma forma de conscientização e preservação da espécie na região do Lago Grande.

Preservar é preciso!

Vídeo cedido por Eládio Canto

