Carnapauxis: Hoje (28) seria o desfile do Unidos do Morro, o Bloco do Mascarado Fobó

Neste domingo, dia 28 de fevereiro de 2022, em Óbidos, seria o desfile do Unidos do Morro, o Bloco do Mascarado Fobó. o Bloco alegria. Por conta da pandemia, há dois anos não acontece o Carnapauxis e, portanto, não houve a Festa do Mascarado Fobó.

O Bloco Unidos do Morro concentra o maior número de Mascarados Fobós, figura típica e tradicional do carnaval obidense. Estamos postando algumas fotos para relembra o Carnapauxis. Veja:



www.obidos.net.br - Fotos de João Canto

