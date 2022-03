NOTA DE PESAR: Falecimento do obidense Paulo Onofre

A Equipe do Site Obidos.Net.Br se solidariza com os familiares do obidense Paulo Onofre que faleceu nesta terça-feira, dia 1º, em Manaus, vítima de AVC.

Paulo Onofre, que morava em Manaus, era muito ativo nos movimentos culturais e políticos, foi um dos criadores do Projeto Jaraqui e orgnizador do Projeto Marchinhas de Carnaval, em Manaus. Onofre realizou o "I Festival de Marchinhas de Óbidos", em 2020. Fundador do Jornal Tribuna de Óbidos. Por muitos anos organizou o “Troféu Índio Pauxis” , em Manaus, o qual homenageava obidenses que se destacavam em suas profissões, em várias áreas de conhecimento.

Paulo Onofre era um amante incondicional de sua cidade natal, veja suas palavras ao chegar em Óbidos:

“Tenho feito ao longo dos anos, várias viagens para minha cidade natal Óbidos. O tempo passa, mas, ainda carrego a emoção de chegar na cidade das ladeiras.

Por certo, irei reencontrar velhos amigos de infância e bater longos papos que as vezes adentrarão pela madrugada, claro que acompanhado por um violão, e alguma bebida para alegrar os ânimos.

Antes do barco ancorar na cidade, lembrei de minha infância correndo pelas ruas da cidade e vou me arvorar e parafrasear o poeta Ataufo Alves que diz em sua música. 'Meus Tempos de Criança”, Paulo Onofre.

Lamentamos sua partida e prestamos nossas condolências aos seus familiares e amigos!

Equipe do Site.