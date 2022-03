Estado assina convênios com Óbidos, Oriximiná, Juruti e Terra Santa na área de saúde e infraestrutura

As prefeituras de Óbidos, Oriximiná e Juruti receberão da Sespa aparelhos de tomografia computadorizada de 16 canais.

O Governo do Estado e as prefeituras de Óbidos, Oriximiná, Juruti e Terra Santa, na região do Baixo Amazonas, assinaram nesta segunda-feira (14), em Belém, convênios nas áreas de saúde e infraestrutura urbana. Os prefeitos foram recebidos pelo governador do Pará, Helder Barbalho, que assinou os documentos no Palácio do Governo.

Com o município de Óbidos, o convênio, por meio da Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), prevê a aquisição de um aparelho de tomografia computadorizada de 16 canais para ser utilizado no hospital municipal da cidade. Para a prefeitura de Juruti, também foi assegurado um aparelho de tomografia computadorizada, assim como para o o município de Oriximiná.

Segundo informações cada tomógrafos tem o valor de R$ 1 milhão, para equipar os hospitais municipais. “Com esses equipamentos estaremos fortalecendo, junto à Sespa, para que os três municípios tenham equipamentos modernos, estruturando a saúde local para resguardar a vida da população", detalhou o chefe do Executivo Estadual

Com a prefeitura de Terra Santa foram firmados quatro convênios com o Estado. O primeiro prevê aquisição de quase 50 mil litros de óleo diesel que serão utilizados na recuperação de mais de 27 km de estradas vicinais do município, com investimento de mais de R$ 243 mil por parte do Estado. O segundo convênio prevê a revitalização do estádio municipal da cidade, por meio da Secretaria de Desenvolvimento e Obras Públicas (Sedop). Já o terceiro, assegura a construção da arquibancada e iluminação do mesmo estádio, enquanto que o quarto assegura a reconstrução de 70 metros do muro de contenção da orla da cidade.

Informações Agência Pará

