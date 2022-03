Inscrições abertas para seleção de bolsistas do ensino Médio da Escola Maurício Hamoy

Os Bolsistas selecionados trabalharão na digitalização do acervo histórico do Museu Integrado de Óbidos.

A Universidade Federal do Oeste do Pará (UFOPA), considerando o termo de cooperação técnico científico que entre si celebraram a UFOPA e a Associação de Defesa dos Direitos Humanos e Meio Ambiente na Amazônia (ADHMA), abriu edital para selecionar bolsistas, destinado a discentes do ensino médio da escola Prof. Maurício Hamoy, da cidade de Óbidos.

O Bolsistas selecionados atuarão no projeto “Amazonia Now! Memory and Environment Centers in Defence of Local Heritage and the Rainforest”, financiado pela Fundação Gerda Henkel (Alemanha) que visa a digitalizar a documentação histórica do Museu Integrado de Óbidos.

A seleção visa conceder a concessão de 10 bolsas, com duração de 10 meses, no valor R$ 200,00 (duzentos reais) para discentes do ensino médio da escola Prof. Maurício Hamoy, da cidade de Óbidos, que atendam aos requisitos previamente definidos neste edital. A vigência do projeto será de 1º de abril de 2022 a 31 de janeiro de 2023.

A inscrição deverá ser realizada nos dias 15/03/2022 a 25/03/2022, por meio de uma lista de candidatura na secretaria da escola. Indicar: nome completo, número de telefone, disponibilidade para a entrevista (manhã ou tarde).

- Consulte o EDITAL para saber mais informações

