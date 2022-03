Em Óbidos, Igarapé do Curuçambá está sendo desassoreado

Depois de sofrer severo assoreamento por vários meses, o Igarapé do Curuçambá começou as ser desassoreado nesta terça-feira, dia 22, pela empresa Via Oeste, contratada pelo Governo Estadual.

FOTOS...



As_máquinas_entraram no Igarapé e estão retirando a terra que ficou depositada em seu leito e as águas já estão voltando a correr em seu leito normal, como podem ver nas fotos seguintes.

FOTOS....



Lembrando_que_os maquinários da Empresa Via Oeste chegaram no domingo, dia 20, sendo que na segunda-feira, dia 21, a empresa realizou um trabalho na PA-437, próximo ao Balneário, construindo desvios de contenção, com objetivo de minimizar a descida de aterro para o leito do Igarapé por conta das fortes chuvas que estão caindo em Óbidos e hoje (22), iniciaram os serviços para resolver o problema de assoreamento e não causar um problema ambiental maior.

