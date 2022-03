O nível do Rio Amazonas em Óbidos ultrapassa a cota de alerta que é 7,20 metros

A Defesa Civil de Óbidos divulgou nesta segunda-feira, dia 28 de março de 2022, mais um Boletim sobre a medição do nível do Rio Amazonas, em Óbidos, sendo que nesta data, o nível atingiu a marca de 7,28m, ultrapassando a cota de Alerta da Defesa Civil, que é 7,20m, ou seja, está 8cm acima no que é considerado nível de alerta.

Segundo a Defesa Civil, o nível do Rio Amazonas está 08cm abaixo da enchente de 2021, a qual alagou a frente da Cidade e trouxe muitos transtornos à população. Também, está abaixo 30cm da maior enchente de todas, a de 2009.

Jameson Amaral, da Defesa Civil de Óbidos, comentou sobre a Cota de Alerta: "A gente pode decretar situação de emergência assim que começar a inundar as ruas e as comunidades. Estamos em situação de alerta”. Informou também que a Defesa Civil está monitorando os principais pontos de alagamentos referentes as enchentes anteriores, como a orla da cidade e as áreas que margeiam o Laguinho Pauxis, próximo ao José Tostes e a área do Umarizal.

Para efeito de comparação, estamos postando fotos das enchentes de 2021 e 2009, as maiores enchente que aconteceram em Óbidos, que inundou várias ruas que margeiam o Rio Amazonas e o Laguinho Pauxis.

FOTOS...

Boletim da enchente de 2022

Enchente de 2021, em Óbidos, atingiu a cota de 8,42m

Enchente de 2021

Enchente de 2009, em Óbidos , atingiu a cota de 8,60m.