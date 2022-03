O obidense Igor Hamoy integra a lista dos Cientistas mais Influentes do Mundo

Na lista de 812 pesquisadores brasileiros, 25 professores da UFRA compõe o rol de cientistas mais influentes no mundo, entre eles o obidense Prof. Dr. Igor Hamoy.

A Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra) teve 25 de seus docentes mencionados pelo AD Scientific Index 2022, plataforma que identifica cientistas influentes em todas as regiões do mundo. Todos os professores mencionados estão no top 100 de suas áreas de atuação. As categorias são as mais diversas, e incluem áreas como economia, ciências biológicas e tecnologia.

A classificação dos cientistas é baseada nas pontuações totais, apuradas nos últimos 5 anos, do índice h, que é uma forma de quantificar a produtividade e o impacto de cientistas, baseando-se nos seus artigos mais citados, e do índice i10, número de publicações com, no mínimo, 10 citações. Os 100 principais cientistas podem ser classificados globalmente ou especificamente para suas regiões, de acordo com suas áreas de atuação, com base nas pontuações totais.

Um dos pesquisadores que indicados na lista é o professor Antônio Santana, que está na 79ª posição da área de Economia e Econometria. Ele que atua na área de Economia Agrária e dos Recursos Naturais. “É uma vitória como professor e pesquisador de uma Universidade que fica em uma região com pouco investimento em ciência”, disse. Para o professor, o reconhecimento na lista é importante também para a Ufra, e ajudará a estimular mais pesquisadores. “Este reconhecimento foi duplo, porque a Ufra foi a única entre as instituições de ensino, pesquisa e extensão da Amazônia que figurou neste seleto mapa da ciência. Penso que isto pode estimular os demais colegas a acreditarem e nas próximas edições consolidarem a Ufra em outras áreas do conhecimento”, finalizou.

Para a professora Elane Guerreiro Giese, que apareceu na lista com sua pesquisa na área de Histologia, Embriologia e Parasitologia Animal, ver seu nome foi uma boa surpresa. “Me senti um pouco recompensada. Trabalho bastante para realizar e promover a ciência, e com frequência, no nosso país não somos valorizados com isto. Por vezes, chegamos a usar recurso próprio para dar continuidade à pesquisa, pois são poucos os editais de fomento específicos para minha área. Amo meu trabalho e ele me faz feliz, muito embora seja difícil se dedicar a ciência básica no Brasil”, disse.

O professor Thiago Protásio apareceu na lista com sua pesquisa sobre Energia da Biomassa Lignocelulósica, disse se sentir feliz por ser um dos representantes da Ufra na lista. “Sinto-me muito feliz em conseguir representar os pesquisadores da UFRA. O reconhecimento do trabalho científico que devolvemos é importante e contribuirá para a difusão do conhecimento para a comunidade científica e sociedade brasileira. É importante destacar que os projetos técnico-científicos que devolvo são sempre em equipe. Por isso, a minha citação na lista deve-se ao esforço conjunto da minha equipe de discentes de graduação e pós-graduação e pesquisadores parceiros de várias instituições públicas brasileiras e internacionais”, disse.

Ainda segundo o professor Thiago Protásio, como toda pesquisa houveram dificuldades que foram superadas com criatividade, e ele pretende continuar pesquisando. “Com relação as principais dificuldades gostaria de destacar a escassez de recursos financeiros e carência de infraestrutura básica para conduzir as pesquisas. Mas, com criatividade, força de vontade e persistência é possível realizar as pesquisas e, consequentemente, contribuir com o desenvolvimento sustentável da Amazônia. Além disso, as pesquisas que desenvolvemos poderão impactar positivamente a sociedade, por exemplo, com geração de emprego e renda. Espero continuar desenvolvendo as pesquisas com produtos energéticos da biomassa e, assim, contribuir para o uso racional dos recursos da Amazônia”, finalizou.

Os 25 professores da Ufra mencionados na lista, cada um em sua área de atuação e em posições diferentes em seus rankings, foram:

PROFESSOR DR. IGOR HAMOY

Possui graduação em ciências biológicas (2003) com mestrado (2006) e doutorado (2011) em genética e biologia molecular pela Universidade Federal do Pará (UFPA), ambos focados no desenvolvimento de ferramentas moleculares para avaliações genéticas em espécies amazônicas empregadas na piscicultura. Realizou pós-doutorado em bioinformática com projeto financiado pelo CNPq. Atualmente, é professor associado da Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA), onde é líder do grupo de pesquisa em genética de organismos aquáticos amazônicos do CNPq. É coordenador do Laboratório de Genética Aplicada, bem como coordenador do Programa de Pós-graduação em Biotecnologia Aplicada à Agropecuária, além de professor permanente do PPG em Aquicultura e Recursos Aquáticos Tropicais ambos da UFRA. Tem experiência na área de Genética, com ênfase em Genética de Organismos Aquáticos e Genética Aplicada à Aquicultura, atuando principalmente nos seguintes temas: Genética Aplicada à Aquicultura, Genética de Populações de Peixes, Piscicultura de Espécies Amazônicas e Diversidade de Parasitas de Peixes Amazônicos.(Plataforma Lattes).

CLIQUE AQUI PARA CONFERIR O RANKING COMPLETO DOS PESQUISADORES.

Com informações da Ascom/Ufra

Fonte: Folha de Óbidos