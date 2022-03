A nova Diretoria da OAB - Subseção Óbidos tomou posse

Em novembro de 2022 aconteceu a eleições para Ordem dos Advogados Brasil – OAB Pará - Subseção Óbidos, para o triênio 2022/2024, sendo que a chapa vencedora foi “OAB Agregar Para Construir”, que tem como presidente, o Advogado Aucimário Santos e vice-presidente, a Advogada Milena Sarubbi.

Assim, nesta segunda-feira, dia 28, aconteceu a posse da nova gestão da OAB Pará - Subseção Óbidos, que ocorreu no auditório do Fórum de Óbidos, com a participação dos integrantes da nova gestão, presidente da OAB-Pará, Eduardo Castro, convidados e várias autoridades, sendo que logo após a posse, aconteceu um Coquetel.

Anova gestão da OAB – Subseção Óbidos ficou assim constituida:

- Aucimário Santos – Presidente;

- Milena Sarubbi -Vice presidente;

- Jeifeson Aquino - Secretário Geral;

- Neyla Azevedo - Secretaria Adjunta e;

- Gláucia Medeiros – Tesoureira

www.obidos.net.br – Fotos de Vander N Andrade