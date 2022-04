Em Óbidos, águas do Rio Amazonas começam a inundar a Praça José Veríssimo

A enchente do Rio Amazonas, no município de Óbidos, já está causando transtornos aos moradores da cidade e das regiões de várzea, pois o nível das águas, segundo Boletim da Defesa Civil, a enchente de 2022 chegou na marca de 7,94m, 24 cm acima da enchente de 2021, que causou muitos transtornos à população obidense.

Conforme Boletim da Defesa Civil, que foi divulgado nesta segunda-feira, dia 11 abril de 2022, a enchente deste ano de 2022 (7,94m) está acima das maiores enchentes já vistas em Óbidos nos últimos anos: a de 2021 (7,70m); 2014 (7,72m), 2012 (7,88m) e a 4cm acima da maior de todas as enchentes, a de 2009 (7,90m), na mesma data.

Registramos algumas imagens que mostram que as águas do Rio Amazonas já começam inundar a Praça José Veríssimo, cento comercial de Óbidos, e já causa transtornos para as pessoas que circulam por esses logradouros em busca de serviços nos comércios da redondeza. As ruas da área já estão interditadas.

www.obidos.net.br – Fotos de Vander N Andrade