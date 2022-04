Sema e Vigilância em Saúde investigam descarte irregular de animais em Óbidos

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente - Sema foi acionada de forma anônima no final da manhã desta segunda-feira, 11 de abril, para investigar um suposto descarte irregular de animais em uma área aberta próximo as margens da Rodovia Estadual, PA-437. Ao chegar no local, a equipe constatou a veracidade da denúncia. No total, seis animais foram descartados no local, todos em estágio inicial de decomposição.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente (Sema) e Vigilância em Saúde da Prefeitura de Óbidos investigam o descarte irregular de animais (Bovinos), que aconteceu no quilômetro 11km da PA-437. Os agentes mostraram-se preocupados com a situação, pois poderia gerar problemas de saúde aos moradores das áreas próximas.

Segundo informações, durante a vistoria, a marca do ferro dos animais ainda estava nítida e foi fotografada pela Sema e a Vigilância, que verificarão junto aos registros da Agência de Defesa Agropecuária do Estado Pará (Adepará/Óbidos), o dono do ferro, possível proprietário dos animais. A Sema e Vigilância averiguam a causa da morte dos animais e ainda o descarte irregular, após os procedimentos, será lavrado inquérito do possível crime ambiental com a possibilidade da aplicação de multas.

Após a vistoria, a Secretaria Municipal de Saneamento, Urbanismo e Infraestrutura (Seurbi) foi acionada, para enviar um veículo a fim de abrir valas para que os animais pudessem ser enterrados.

Informações e fotos comunicação/Pmo

FOTOS....