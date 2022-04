Materiais hospitalares foram doados para atender mães e bebês em Oriximiná

Para auxiliar no cuidado à saúde do público materno-infantil em Oriximiná, oeste paraense, a Mineração Rio do Norte (MRN) realizou a doação de cerca de 1.800 unidades, com 13 itens, entre materiais e insumos hospitalares, para a Unidade Avançada José Veríssimo (UAJV), base física do Campus Avançado da Universidade Federal Fluminense. As doações foram direcionadas ao Hospital Maternidade São Domingos Sávio para atender mães e bebês, suprindo as demandas necessárias à assistência. Entre as doações de itens estão luvas, toucas, máscaras, sondas e antissépticos.

O hospital conta com cerca de 30 leitos, distribuídos entre enfermarias, área de unidade semi-intensiva neonatal, pré-parto, parto e pós-parto, bloco cirúrgico e dois consultórios de atendimento médico. A maternidade tem uma média mensal de 150 internamentos, realização de cerca de 70 a 80 partos e mais de 1000 atendimentos. As doações irão contribuir com a assistência médica hospitalar e ambulatorial da instituição.

FONTE: Comunicação/MRN