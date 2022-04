Em Óbidos, comunidade Irmãos Unidos recebe serviços da ação "Caravana da Cidadania"

No sábado, dia 9 de abril, a Comunidade Irmãos Unidos, na região do ramal das varas, no Município de Óbidos, foi beneficiada com a ação "Caravana da Cidadania", que tem objetivo levar erviços às comunidades obidenses.

De acordo com o cronograma da Prefeitura de Óbidos, as comunidades da região das Cabeceiras serão as próximas a receber a "Caravana da Cidadania": Castanhaduba (Polo), Serrinha, Apui, Laguinho e Centrinho.

A Ação envolve os serviços de várias secretarias do município, como a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social - Semdes, Saúde - Semsa e Educação – Semed.

Serviços oferecidos

Atualização da carteira de vacinação adulto e criança, Testes rápidos da COVID-19 e ISTs, Orientação socioassistencial, atualização e inscrição no CadÚnico, Divulgação do selo UNICEF, Acompanhamento da Condicionalidade na saúde do Auxílio Brasil, Serviços do CRAS e CREAS, Visita domiciliar de Averiguação cadastral e multiprofissional, Cadastramento territorial, domiciliar e individual, Coleta de PCCU, Consulta de Enfermagem, Emissão do cartão SUS, Vacinação contra a COVID-19 e Influenza (Gripe) e Verificação de sinais vitais.

Informações e foto Comunicação/Pmo