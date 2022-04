Em Óbidos, enchente avança e pontes estão sendo construídas em ruas inundadas

Em mais um Boletim pela Defesa Civil do Município de Óbidos, divulgado nesta terça-feira, dia 12, o nível das águas do Rio Amazonas chegou a marca de 7,98m, acima 4cm da maior enchente das últimas décadas, a de 2009 que atingiu 7,94m, na mesma época.

Com esse nível, as águas do Rio Amazonas já invadiram várias ruas do centro comercial de Óbidos e de ruas que margeia o Laguinho Pauxis, com isso a coordenação de Defesa Civil de Óbidos, providenciou a madeira para instalação das pontes que já iniciaram em área de alagamentos causados pela enchente.

A Secretaria Municipal de Saneamento, Urbanismo e Infraestrutura – Seurbi, iniciou na tarde desta terça-feira (12) os trabalhos de construção de pontes na área do centro comercial, sendo que em outros pontos de alagamentos da cidade, causados pela cheia do rio Amazonas, também serão instaladas.

Conforme informações, a Defesa Civil já possui a madeira suficiente para instalação das pontes, as quais serão instaladas no centro comercial e nas imediações da escola José Toste, as margens do Laguinho, o que irá facilitar o trânsito das pessoas pelas áreas inundadas.

O objetivo da ação é diminuir os transtornos causados aos moradores atingidos pela cheia do rio Amazonas e do lago Pauxis.

www.obidos.net.br – Fotos Ascom/Pmo