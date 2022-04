Emater viabiliza crédito para 20 famílias de Terra Santa

Vinte famílias do município de Terra Santa, no oeste paraense, foram contempladas com recursos do Programa Nacional de Fortalecimento à Agricultura Familiar (Pronaf), viabilizados por meio de projetos de crédito rural elaborados por técnicos da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado do Pará (Emater), via plataforma Basa Digital. Os investimentos, de custeio Agrícola e Pecuário totalizam R$ 412 mil.

"Os investimentos na pecuária se destinam à aquisição de bovinos, com melhoramento genético, visando aumentar em até 80% a produtividade da cadeia em um período de dois anos. Já os investimentos agrícolas serão usados para a manutenção das culturas. A expectativa é de um aumento de 60% na produtividade em dois anos", explicou o técnico agrícola Dorivan do Vale, chefe do escritório local da Emater.

Em Terra Santa são atendidas 400 famílias agricultoras, em 25 comunidades, que se dedicam principalmente à pecuária de corte, mandiocultura e produção de tucumã. Segundo a Emater local, no período de janeiro a abril deste ano, 27 famílias do município tiveram acesso ao financiamento rural, totalizando R$ 540.730,00, com o objetivo de incrementar a agricultura e a pecuária.

FONTE: Agência Pará