MRN recebe recomendação de manutenção das certificações ISO 14001 e 45001

O comprometimento com a melhoria contínua do Sistema Integrado de Gestão-SIG, aliado às boas práticas de gestão em saúde, segurança e meio ambiente, garantiu à Mineração Rio do Norte (MRN) a recomendação da manutenção das certificações baseadas nas normas ISO 14001, que envolve iniciativas de proteção ao meio ambiente, e ISO 45001, que abrange segurança e saúde ocupacional dos empregados. O reconhecimento foi feito pelo órgão certificador internacional Bureau Veritas Certification (BVC).

O escopo da auditoria de manutenção, realizada neste mês de abril, envolveu os processos de planejamento, mineração, transporte, beneficiamento e embarque fluvial de bauxita, geração de energia e as instalações do distrito de Porto Trombetas, no município de Oriximiná, oeste do Pará, onde a MRN mantém suas operações de produção de bauxita.

Neste ano, a novidade foi o recebimento da recomendação na norma ISO 45001, atualizada pela empresa no ano passado. Segundo Wvagno Ferreira, gerente geral de Gestão Desempenho e Risco da MRN, esse processo foi ágil e sem muita complexidade, pois a versão anterior da norma, a OHSAS 18001, já estava integrada à ISO 14001, diretriz de estrutura mais moderna pela qual a empresa pautava suas iniciativas para conduzir o Sistema Integrado de Gestão. “Foi necessário apenas a formalização de alguns critérios, dentre os mais relevantes destacamos o requisito de Participação e Consulta, já praticado pela empresa em ações, como os diálogos diários de segurança, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes na Mineração e reuniões gerenciais com a participação de empregados próprios e terceiros”, explica o gestor.

Com estas certificações, o gerente avalia que a empresa está evoluindo e incorporando cada vez mais as práticas de ESG (Gestão Ambiental, Social e Governança). “Isso também fortalece o senso de trabalho em equipe para alcançar os melhores resultados, na elevação do padrão adotado para as práticas ambientais, sociais e de governança da MRN, por meio de ações sustentáveis e de nossos esforços, seja por meio de novas tecnologias ou do próprio acervo de conhecimentos e alternativas para maximizar a redução dos impactos”, complementa.

Para Wvgano Ferreira o principal desafio da gestão atual da MRN é agregar os diversos requisitos de cada norma em um Sistema Integrado de Gestão robusto que permita manter o foco nas ações e controles necessários. Como o intuito de fortalecer o programa de sustentabilidade, a empresa fará, este ano, o upgrade da certificação na norma ASI Performance Standard, buscando obter a certificação no padrão CoC-ASI (Cadeia de Custódia), e a implementação dos critérios do GISTM - Global Industry Standard on Tailings Management (Padrão Global da Indústria para Gestão de Rejeitos).