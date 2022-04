Prefeitura de Óbidos inicia tratativa pra realizar Carnaval Fora de Época

A intenção do Governo Municipal, é que seja realizado o tradicional bloco de rua Pai da Pinga e em seguida uma grande festa na Praça da Cultura.

A Prefeitura de Óbidos, inicia as tratativas para realizar o Primeiro Carnaval fora de época em Óbidos. De acordo com o Prefeito Jaime Silva em conversas com a vigilância em saúde, a pandemia da Covid-19 está controlada no município e que nesse momento é já é possível realizar o grande evento para a população obidense.

Em janeiro deste ano, o Prefeito Jaime em entrevista, já havia anunciado que ainda este ano, faria um carnaval para a população obidense comemorar a vida. "O índice de imunização da população, é o resultado positivo das ações de combate e de conscientização para que esse momento pudesse chegar", destacou o Prefeito de Óbidos Jaime Silva.

Hoje, dia 14, no gabinete Municipal o Prefeito esteve reunido com o representante do bloco Pai da Pinga e o Vereador Chico Barbado. A intenção do Governo Municipal, é que seja realizado o tradicional bloco de rua Pai da Pinga e em seguida uma grande festa na Praça da Cultura.

Assim que a data for definida, será informada na página da Prefeitura de Óbidos.

Vale lembrar que a imunização está disponível para a população em todas as unidades de saúde da zona urbana do município e em postos fixos de vacinação.

Fonte: Comunicação/Pmo