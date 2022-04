Belém desobriga o uso de máscaras em ambientes abertos

A Prefeitura de Belém, por meio da Sesma, decidiu por desobrigar o uso de máscaras em ambientes abertos conforme o cenário epidemiológico atual.

A cidade de Belém segue sendo uma das capitais com o maior índice de vacinação do país, sendo exemplo na campanha de vacinação contra a Covid-19.

O uso de Máscaras segue obrigatório em ambientes fechados, no transporte público e também por pessoas pertencentes a grupo de riscos, em qualquer situação; por pessoa sintomáticas respiratórias e por indivíduos assintomáticos que tiverem contato com pessoas com sintomas respiratórios.